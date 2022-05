Mosca | Impossibili le celebrazioni a Mariupol il 9 maggio

(Di venerdì 6 maggio 2022) Oggi "è impossibile per ovvie ragioni organizzare" per il 9nella città ucraina diquando la Russia celebra la 'Giornata della Vittoria'. Lo ha detto il portavoce del Cremlino, Dmitry...

...- Al momento le celebrazioni a Mariupol il 9 maggio per il giorno della vittoria sono. ... ha detto Peskov rispondendo ad una domanda sul possibile invio da parte didi una delegazione ...Le celebrazioni previste a Mariupol per il Giorno della Vittoria il 9 maggio sarebbero "per ovvie ragioni". Ad annunciarlo è il portavoce del Cremlino Dmitry Peskov, citato ...mentre a... Ucraina - Russia, le news dalla guerra oggi. Azov: "I russi sparano sui civili evacuati da acciaieria, un mo… Al momento le celebrazioni a Mariupol il 9 maggio, giorno della vittoria, sono impossibili. Lo ha detto il portavoce del Cremlino Dmitry Peskov, rispondendo ad una domanda sul possibile invio da parte ...La guerra I media americani: «007 Usa per colpire i generali e la Moskva». Kiev: «Da inizio guerra oltre 2.000 missili su Ucraina». Al momento le celebrazioni a Mariupol il 9 maggio per il giorno dell ...