Morto Enzo Robutti | l’attore aveva 88 anni

Leggi su italiasera

(Di venerdì 6 maggio 2022) (Adnkronos) – E’ stato un attore caratterista in tanti film tra gli’70 e ’80, in pellicole della cosiddetta commedia scollacciata:nel marzo scorso all’età di 88, ma per volontà della famiglia la notizia della scomparsa è stata diffusa solo ora, come si legge sui social. Da tempo viveva in una casa di riposo. Nato a Bologna il 24 ottobre 1933,si diplomò alla scuola del Piccolo Teatro di Milano e poi iniziò la carriera come attore comico nei cabaret. E’ stato sul palcoscenico del Derby Club di Milano conJannacci, Cochi e Renato, Gianfranco Funari, Toni Santagata, Teo Teocoli, interpretando spesso personaggi surreali e iracondi. La sua comicità unita a una grande padronanza mimica, fecero di ...