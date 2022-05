Moro: da lunedì mostra alla Camera con foto di Gianni Giansanti (Di venerdì 6 maggio 2022) Roma, 6 mag. (Adnkronos) - Dal 9 al 13 maggio, presso la Sala del Cenacolo di Palazzo Valdina, è visitabile la mostra "Lì troverete una Renault rossa - L'affaire Moro negli scatti di Gianni Giansanti", in ricordo di Aldo Moro e degli agenti della scorta Domenico Ricci, Oreste Leonardi, Raffaele Jozzino, Giulio Rivera, Francesco Zizzi. Ingresso da Piazza di Campo Marzio 42, dalle 11 alle 19.30 (ultimo ingresso ore 19). Giovedì 12 chiusura ore 16.30. La mostra viene inaugurata lunedì 9 maggio alle 18. Leggi su liberoquotidiano (Di venerdì 6 maggio 2022) Roma, 6 mag. (Adnkronos) - Dal 9 al 13 maggio, presso la Sala del Cenacolo di Palazzo Valdina, è visitabile la"Lì troverete una Renault rossa - L'affairenegli scatti di", in ricordo di Aldoe degli agenti della scorta Domenico Ricci, Oreste Leonardi, Raffaele Jozzino, Giulio Rivera, Francesco Zizzi. Ingresso da Piazza di Campo Marzio 42, dalle 11 alle 19.30 (ultimo ingresso ore 19). Giovedì 12 chiusura ore 16.30. Laviene inaugurata9 maggio alle 18.

