Monza beffato, sfuma il ritorno in Serie A di Silvio Berlusconi. Per ora (Di venerdì 6 maggio 2022) Niente ritorno in Serie A. Almeno per adesso. Il Monza di Silvio Berlusconi perde a Perugia dopo aver cercato il gol-promozione e dovrà tentare di vincere i playoff. Il Cavalieri ha annullato la trasferta al Curi, forse si aspettava un epilogo così e alla fine il volto della delusione in tribuna era quello di Adriano Galliani, immortalato dalle telecamere al termine del match. Il Lecce chiude il campionato al primo posto con 71 punti grazie alla vittoria per 1-0 sul già retrocesso Pordenone. Gol promozione firmato da Majer al 46'. Anche la Cremonese torna in Serie A scavalcando al secondo posto il Monza con 69 punti. I grigiorossi festeggiano grazie alla vittoria nel derby contro il Como per 2-1: le reti di Di Carmine al 28' e al 47'. Non basta un rigore di Bellemo ai ... Leggi su iltempo (Di venerdì 6 maggio 2022) NienteinA. Almeno per adesso. Ildiperde a Perugia dopo aver cercato il gol-promozione e dovrà tentare di vincere i playoff. Il Cavalieri ha annullato la trasferta al Curi, forse si aspettava un epilogo così e alla fine il volto della delusione in tribuna era quello di Adriano Galliani, immortalato dalle telecamere al termine del match. Il Lecce chiude il campionato al primo posto con 71 punti grazie alla vittoria per 1-0 sul già retrocesso Pordenone. Gol promozione firmato da Majer al 46'. Anche la Cremonese torna inA scavalcando al secondo posto ilcon 69 punti. I grigiorossi festeggiano grazie alla vittoria nel derby contro il Como per 2-1: le reti di Di Carmine al 28' e al 47'. Non basta un rigore di Bellemo ai ...

Advertising

TUTTOB1 : RILEGGI IL LIVE TB - Diretta Gol: Lecce e Cremonese volano in Serie A, Monza beffato. Tris Brescia, poker Ascoli. P… - sportli26181512 : Lecce e Cremonese in A, Monza beffato a Perugia: entrambe ai playoff. Alessandria in C: Lecce e Cremonese in A, Mon… - VoceGiallorossa : ????@OfficialUSLecce e @USCremonese promosse in Serie A, Monza beffato #ASRoma #Vocegiallorossa #SerieA - 100x100Napoli : Che finale di campionato in Serie B -