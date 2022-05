Monte Paschi di Siena, ribaltato il verdetto di primo grado: imputati assolti e confische revocate (Di venerdì 6 maggio 2022) Il processo d’appello a carico degli ex vertici di Monte dei Paschi di Siena, accusati di una serie di irregolarità nelle operazioni finanziarie realizzate tra il 2008 e il 2012 dall’istituto di credito, si è concluso con un ribaltamento del verdetto di primo grado: tutti assolti, con alcuni reati caduti in prescrizione. L’ipotesi accusatoria riguardava una serie di operazioni (i derivati “Alexandria” e “Santorini“, il prestito ibrido “Fresh” e la cartolarizzazione immobiliare “Chianti Classico“), che sarebbero state attuate allo scopo di coprire le perdite legate all’acquisizione di Banca Antonveneta, costata circa 10 miliardi di euro nel 2008. Le condanne stabilite nel novembre 2019 avevano riguardato l’ex presidente di Mps, Giuseppe Mussari, per il quale erano ... Leggi su open.online (Di venerdì 6 maggio 2022) Il processo d’appello a carico degli ex vertici dideidi, accusati di una serie di irregolarità nelle operazioni finanziarie realizzate tra il 2008 e il 2012 dall’istituto di credito, si è concluso con un ribaltamento deldi: tutti, con alcuni reati caduti in prescrizione. L’ipotesi accusatoria riguardava una serie di operazioni (i derivati “Alexandria” e “Santorini“, il prestito ibrido “Fresh” e la cartolarizzazione immobiliare “Chianti Classico“), che sarebbero state attuate allo scopo di coprire le perdite legate all’acquisizione di Banca Antonveneta, costata circa 10 miliardi di euro nel 2008. Le condanne stabilite nel novembre 2019 avevano riguardato l’ex presidente di Mps, Giuseppe Mussari, per il quale erano ...

borghi_claudio : Tutti assolti in appello per il Monte Paschi. Mussari incluso. 50 miliardi di buco. Non è successo niente, non è stato nessuno. - xissur3 : RT @borghi_claudio: Tutti assolti in appello per il Monte Paschi. Mussari incluso. 50 miliardi di buco. Non è successo niente, non è stato… - notiziariofinan : Nel processo ai vecchi vertici di Banca Monte dei Paschi di Siena, la Corte d'Appello di Milano ha assolto tutti gl… - Z3r0Rules : RT @Etruria72: @BarbaraRaval Toscana terra di misteri: morte David Rossi Monte Paschi Siena e smarrimento fascicolo relativo processo ai g… - AlbaGiunzioni : RT @borghi_claudio: Tutti assolti in appello per il Monte Paschi. Mussari incluso. 50 miliardi di buco. Non è successo niente, non è stato… -