Money Date, la serie di Open per arrivare senza ansia a fine mese – La prima puntata (Di venerdì 6 maggio 2022) Quando si è giovani, si fa fatica a pensare al risparmio. Ci si fa prendere dall'entusiasmo dei primi stipendi, ed è molto facile arrivare a fine mese senza aver messo nulla da parte, avendo la falsa sicurezza che il risparmio sia una cosa che verrà più avanti. La realtà, però, è ben diversa: mettere insieme un gruzzoletto è un'operazione che richiede dedizione nel tempo, e prima si inizia e meglio è. Per questo noi di Open abbiamo deciso di dedicare una rubrica alla finanza personale dei giovani. In otto episodi esploreremo le basi della finanza personale, il risparmio, l'investimento. Scopriremo cosa succede nel mondo quando la tecnologia, e l'immediatezza delle app si introducono in un mercato tradizionale come quello della finanza e lo rendono più accessibile.

