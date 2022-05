Missili nucleari e truppe bielorusse: cosa sta succedendo nel Baltico (Di venerdì 6 maggio 2022) Oltre alla guerra, anche le grandi manovre. A Kaliningrad, la exclave russa sul Baltico, incastonata fra Polonia e Lituania, due giorni fa è stata condotta un’esercitazione Missilistica, soprattutto per testare la prontezza degli equipaggi dei Missili balistici Iskander in risposta ad un eventuale attacco della Nato. Nel frattempo iniziavano le esercitazioni dell’esercito della Bielorussia, separata da Kaliningrad solo dal piccolo “corridoio” di Suwalki. cosa significano queste manovre? Nulla di particolare, secondo esperti militari britannici, si tratterebbe praticamente di routine. Vista la stagione e le dimensioni delle unità coinvolte, non sono esercitazioni troppo diverse da quelle che si svolgono periodicamente nello stesso periodo dell’anno. Quindi non c’è nulla di cui preoccuparsi seriamente. Ma siccome è in ... Leggi su nicolaporro (Di venerdì 6 maggio 2022) Oltre alla guerra, anche le grandi manovre. A Kaliningrad, la exclave russa sul, incastonata fra Polonia e Lituania, due giorni fa è stata condotta un’esercitazionestica, soprattutto per testare la prontezza degli equipaggi deibalistici Iskander in risposta ad un eventuale attacco della Nato. Nel frattempo iniziavano le esercitazioni dell’esercito della Bielorussia, separata da Kaliningrad solo dal piccolo “corridoio” di Suwalki.significano queste manovre? Nulla di particolare, secondo esperti militari britannici, si tratterebbe praticamente di routine. Vista la stagione e le dimensioni delle unità coinvolte, non sono esercitazioni troppo diverse da quelle che si svolgono periodicamente nello stesso periodo dell’anno. Quindi non c’è nulla di cui preoccuparsi seriamente. Ma siccome è in ...

