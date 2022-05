Mio Italia: «L’intesa sindacale sulle mascherine è aria fritta. Abbiamo ben altri problemi» (Di venerdì 6 maggio 2022) L’Italia è ancora in balìa della retorica e della bassa propaganda. Con la triplice e le associazioni di categoria sull’orlo di una crisi di nervi”. È l’ultimo allarme lanciato da Paolo Bianchini, presidente di Mio Italia, la rete di imprese e ospitalità. Che da oltre due anni ‘lavora’ a tutela delle imprese del comparto dell’horeca. Messe in ginocchio dalla pandemia e dalla politica miope dei governi Conte e Draghi. Anche ora sul terreno scivoloso dell’obbligo di mascherina. Mio Italia: siamo in balìa della bassa propaganda “Assistiamo in queste ore – dice Bianchini – allo spettacolo penoso del grande capo Landini nel dare indicazioni al governo sull’uso delle mascherine. Attraverso un protocollo che genera solo confusione e che potrebbe tra l’altro esserci utile per incartare la pizza”. Parole dure di fronte ... Leggi su secoloditalia (Di venerdì 6 maggio 2022) L’è ancora in balìa della retorica e della bassa propaganda. Con la triplice e le associazioni di categoria sull’orlo di una crisi di nervi”. È l’ultimo allarme lanciato da Paolo Bianchini, presidente di Mio, la rete di imprese e ospitalità. Che da oltre due anni ‘lavora’ a tutela delle imprese del comparto dell’horeca. Messe in ginocchio dalla pandemia e dalla politica miope dei governi Conte e Draghi. Anche ora sul terreno scivoloso dell’obbligo di mascherina. Mio: siamo in balìa della bassa propaganda “Assistiamo in queste ore – dice Bianchini – allo spettacolo penoso del grande capo Landini nel dare indicazioni al governo sull’uso delle. Attraverso un protocollo che genera solo confusione e che potrebbe tra l’altro esserci utile per incartare la pizza”. Parole dure di fronte ...

