Mino Raiola, i funerali. Tanti campioni per l'addio al re dei procuratori: Ibra, Haaland, Donnarumma e gli altri (Di venerdì 6 maggio 2022) L' ultimo saluto a Mino Raiola ha riunito Tanti campioni . I suoi campioni. I più imporTanti. Enorme il cordoglio alla chiesa di Saint - Charles , a Montecarlo , proprio a due passi dal Casino, per un ... Leggi su leggo (Di venerdì 6 maggio 2022) L' ultimo saluto aha riunito. I suoi. I più impor. Enorme il cordoglio alla chiesa di Saint - Charles , a Montecarlo , proprio a due passi dal Casino, per un ...

Advertising

acmilan : Our deepest condolences to the Raiola family and all the friends of Mino for their tragic loss. AC Milan si string… - Agenzia_Ansa : FLASH | Mino #Raiola gravissimo al San Raffaele, Zangrillo: 'Sta combattendo'. Il primario: 'Indignato da chi specula sulla sua vita' #ANSA - goal : Official statement from Mino Raiola: - TuttoQuaNews : RT @leggoit: Mino Raiola, i funerali. Tanti campioni per l'addio al re dei procuratori: Ibra, Haaland, Donnarumma e gli altri - leggoit : Mino Raiola, i funerali. Tanti campioni per l'addio al re dei procuratori: Ibra, Haaland, Donnarumma e gli altri -