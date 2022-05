Milano, Nick Ut e la Napalm Girl: 'Quella foto - simbolo del Vietnam' (Di venerdì 6 maggio 2022) Kim Phuc e la foto la 'Napalm Girl' che la ritrae durante la guerra in Vietnam Il suo racconto è dolce e mite, nessun rancore solo un desiderio di pace. Quella che Kim Phuc Phan Thi non ha potuto ... Leggi su quotidiano (Di venerdì 6 maggio 2022) Kim Phuc e lala '' che la ritrae durante la guerra inIl suo racconto è dolce e mite, nessun rancore solo un desiderio di pace.che Kim Phuc Phan Thi non ha potuto ...

Tg3web : Cinquant'anni fa la fotografia di una bambina in fuga senza vestiti ustionata dal napalm valse a Nick Ut il premio… - enpaonlus : Cucciolo di gufo reale salvato dai volontari - LuigiMascheroni : A Milano, a Palazzo Lombardia, apre la mostra del fotografo Nick Ut, che vinse il Pulitzer per la famosa foto “The… - NethipEdien2000 : RT @Tg3web: Cinquant'anni fa la fotografia di una bambina in fuga senza vestiti ustionata dal napalm valse a Nick Ut il premio Pulitzer e d… - RossanaGiannan2 : RT @luciano55321084: LA MOSTRA Vietnam, la bambina e il reporter si incontrano a Milano 50 anni dopo:«Lui scattò la foto e mi salvò».Kim Ph… -