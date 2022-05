Mezzo pesante in fiamme: tratto di autostrada Cerignola est-Foggia chiuso Incendio nel tardo pomeriggio, riapertura poco prima delle 21 (Di venerdì 6 maggio 2022) Il tratto è stato riaperto al traffico poco prima delle 21. Di seguito un comunicato diffuso da Autostrade: Alle 19:40 circa, sulla A14 Bologna-Taranto, è stato temporaneamente chiuso il tratto compreso tra Cerignola Est e Foggia verso Pescara a causa di un Mezzo pesante andato in fiamme all’altezza del km 561,2. A seguito dell’evento non si registrano feriti. In corso le operazioni di spegnimento al Mezzo da parte dei Vigili del Fuoco, oltre i quali sono intervenuti i soccorsi meccanici, le pattuglie della Polizia Stradale e il personale della Direzione 8° Tronco di Bari di Autostrade per l’Italia. Al momento all’interno del tratto chiuso il traffico ... Leggi su noinotizie (Di venerdì 6 maggio 2022) Ilè stato riaperto al traffico21. Di seguito un comunicato diffuso da Autostrade: Alle 19:40 circa, sulla A14 Bologna-Taranto, è stato temporaneamenteilcompreso traEst everso Pescara a causa di unandato inall’altezza del km 561,2. A seguito dell’evento non si registrano feriti. In corso le operazioni di spegnimento alda parte dei Vigili del Fuoco, oltre i quali sono intervenuti i soccorsi meccanici, le pattuglie della Polizia Stradale e il personale della Direzione 8° Tronco di Bari di Autostrade per l’Italia. Al momento all’interno delil traffico ...

