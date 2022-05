Metsola: “Ucraina vincerà, basta petrolio e gas Russia” (Di venerdì 6 maggio 2022) (Adnkronos) – “Il grave errore di Vladimir Putin è stato assumere che le nostre differenze fossero una debolezza; la nostra difesa dei diritti fondamentali, un segno di debolezza. Si è sbagliato. In democrazie come la nostra, questi sono i nostri punti di forza”. E “l’Ucraina vincerà”. Lo dice la presidente del Parlamento Europeo Roberta Metsola, intervenendo a Firenze allo State of the Union 2022, organizzato dallo European University Institute e trasmesso in diretta web. I punti di forza, cioè differenze e difesa dei diritti, secondo Metsola, “sono le basi dei prossimi passi. Sono la nostra legittimità e sono la nostra bussola. Questo è il motivo per cui abbiamo accelerato i nostri passi verso la costruzione di una nuova Unione di Sicurezza e Difesa. Unione. Perché dobbiamo e vogliamo sganciare le nostre ... Leggi su sbircialanotizia (Di venerdì 6 maggio 2022) (Adnkronos) – “Il grave errore di Vladimir Putin è stato assumere che le nostre differenze fossero una debolezza; la nostra difesa dei diritti fondamentali, un segno di debolezza. Si è sbagliato. In democrazie come la nostra, questi sono i nostri punti di forza”. E “l’”. Lo dice la presidente del Parlamento Europeo Roberta, intervenendo a Firenze allo State of the Union 2022, organizzato dallo European University Institute e trasmesso in diretta web. I punti di forza, cioè differenze e difesa dei diritti, secondo, “sono le basi dei prossimi passi. Sono la nostra legittimità e sono la nostra bussola. Questo è il motivo per cui abbiamo accelerato i nostri passi verso la costruzione di una nuova Unione di Sicurezza e Difesa. Unione. Perché dobbiamo e vogliamo sganciare le nostre ...

