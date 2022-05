Metsola | È ora di un' unione dell' energia in Europa L' Italia può essere leader

(Di venerdì 6 maggio 2022) "Metteremo fine alle importazioni di petrolio perché dobbiamo portare avanti la nostra politica di zero gas dalla Russia". Sono parole che il presidente del Parlamento europeo Robertaha pronunciato questa mattina a Firenze, ospiteo European University Institute che ha organizzato la 12esima edizioneo State of the Union. Dichiarazioni molto simili a quelle che la rappresentantee istituzioni europee aveva affidato a un'intervista al Corrierea Sera, nel mezzo di questa due giorni di visite istituzionali inche ieri le ha fatto incontrare il capoo stato Sergio Mattarella. "Le sanzioni sono sempre difficili da adottare", ha spiegato. Eppure "ciò che abbiamo fatto finora è senza precedenti. Il Parlamento europeo è stato il primo a ...

Ma quella cheha definito una "invasione brutale, illegale e medioevale della Russia in ... tanto più chepiù che mai, "il peso dell'ordine globale democratico poggia sulle spalle dell'...Lo ha affermato la presidente del Parlamento europeo Robertaintervenendo alla conferenza europea The State of the Union. 'Dobbiamo slegarci dalle nostre dipendenze dal Cremlino, metteremo ...L’Ucraina vincerà la guerra. Ma l’Europa la deve sostenere, slegandosi dalle dipendenze energetiche dalla Russia e rimanendo unita sulle sanzioni ..."L'Ucraina vincerà". Lo ha affermato la presidente del Parlamento europeo Roberta Metsola intervenendo alla conferenza europea The State of the Union". (ANSA) ...