Meteo | tre giorni di piogge e temporali | caldo estivo la prossima settimana

(Di venerdì 6 maggio 2022) Ci attendono tredi maltempo con frequenti, dapprima concentrati al Centro-Nord poi in estensione anche al Meridione. Il motivo del maltempo è da attribuire all’aria calda proveniente dal Nord Africa che si scontrerà con aria fresca di origine polare. Il mix provocheràdiffuse su gran parte d’Italia. Giovedì precipitazioni intense interesseranno l’Emilia Romagna, il Piemonte, le regioni centrali e la Sicilia.Maltempo anche nel weekendIl finevedrà un miglioramento al Nord salvosabato sull'Emilia Romagna. Al Centro Sud vivremo invece delle giornate con una spiccata instabilità con frequenti acquazzoni. Per laè previsto qualche focolaio temporalesco ancora attivo fino a martedì, seguito dall'espansione di ...

Guarda il Video redazionale: Ascolta le Previsioni del Tempo della settimana per l'Italia Spiegate dai Meteorologi di 3B Meteo.Guarda il Video redazionale: Ascolta le Tendenze per l'Italia per i prossimi 15 giorni Spiegate dai Meteorologi di 3B Meteo.