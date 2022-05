Messaggero: Mourinho è lo sciamano che ha stregato il popolo di Roma (Di venerdì 6 maggio 2022) La semifinale di Conference League contro il Leicester ha scatenato il delirio a Roma. Il Messaggero scrive che la città è impazzita (insieme al traffico) fin dalle prime ore del mattino. E parla dell’effetto Mou, determinante nel restituire entusiasmo alla tifoseria giallorossa. “E poi c’è il fattore-Mou. L’uomo di Setùbal ha riunito una tifoseria lacerata da anni di divisioni. E’ l’uomo giusto al posto giusto: un po’ come Jurgen Klopp al Liverpool e Carlo Ancelotti al Real Madrid. E l’ultimo imperatore di una città che sta cercando di riprendersi dopo un decennio abbondante di oscurantismo totale, con una possibile Olimpiade buttata al vento, uno stadio che non «s’adda fare» e le immagini della «monnezza» sulle copertine dei giornali di tutto il mondo. C’è una disperata voglia di normalità – una città pulita ad esempio – e di ripartire, di tornare ... Leggi su ilnapolista (Di venerdì 6 maggio 2022) La semifinale di Conference League contro il Leicester ha scatenato il delirio a. Ilscrive che la città è impazzita (insieme al traffico) fin dalle prime ore del mattino. E parla dell’effetto Mou, determinante nel restituire entusiasmo alla tifoseria giallorossa. “E poi c’è il fattore-Mou. L’uomo di Setùbal ha riunito una tifoseria lacerata da anni di divisioni. E’ l’uomo giusto al posto giusto: un po’ come Jurgen Klopp al Liverpool e Carlo Ancelotti al Real Madrid. E l’ultimo imperatore di una città che sta cercando di riprendersi dopo un decennio abbondante di oscurantismo totale, con una possibile Olimpiade buttata al vento, uno stadio che non «s’adda fare» e le immagini della «monnezza» sulle copertine dei giornali di tutto il mondo. C’è una disperata voglia di normalità – una città pulita ad esempio – e di ripartire, di tornare ...

