Mercedesz Henger rivelazione choc | “Riccardo Schicchi non è mio padre”

Leggi su metropolitanmagazine

(Di venerdì 6 maggio 2022)dopo aver rivelato chenon è suobiologico ha spiegato di aver sentito il genitore “di sangue” solamente una volta nella sua vita. Durante una telefonata avvenuta ormai 11 anni, l’uomo le sembrò avere un atteggiamento molto distante e l’impressione che le lasciò non fu affatto buona. La cosa non è di quelle leggere e può dare adito a molte speculazioni per questo quando entra nello studio di Live in un candido completo bianco come i capelli, ci tiene subito a precisare una cosa: “Questi giorni su questa notizia sono usciti alcuni titoli di giornali, ma molti non mi sono piaciuti perchéè stato a tutti gli effetti mio, tranne per il fatto che non lo è biologicamente. Sapevo questa cosa da quando avevo 17 anni, ...