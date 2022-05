Media americani: “L’intelligence Usa fornì informazioni a Kiev per affondare l’incrociatore Moskva”. Pentagono: “Falso” (Di venerdì 6 maggio 2022) L’intelligence statunitense ha fornito all’Ucraina informazioni utili per colpire l’incrociatore russo Moskva – affondato a metà aprile – presumibilmente con missili anti-nave ucraini. È quanto rivelano diversi Media americani, tra cui New York Times, Washington Post e Cnn citando fonti anonime vicine al dossier. Per Nbc News, gli americani – su richiesta delle forze di Kiev – hanno confermato che una nave nel Mar Nero, segnalata dagli ucraini, era in effetti l’incrociatore Moskva appartenente alla Marina della federazione, fornendone inoltre la posizione. Stando a una fonte Usa citata dal Post, nonostante il passaggio di informazioni preziose, gli Stati Uniti “non erano a conoscenza” dell’obiettivo ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di venerdì 6 maggio 2022)statunitense ha fornito all’Ucrainautili per colpirerusso– affondato a metà aprile – presumibilmente con missili anti-nave ucraini. È quanto rivelano diversi, tra cui New York Times, Washington Post e Cnn citando fonti anonime vicine al dossier. Per Nbc News, gli– su richiesta delle forze di– hanno confermato che una nave nel Mar Nero, segnalata dagli ucraini, era in effettiappartenente alla Marina della federazione, fornendone inoltre la posizione. Stando a una fonte Usa citata dal Post, nonostante il passaggio dipreziose, gli Stati Uniti “non erano a conoscenza” dell’obiettivo ...

