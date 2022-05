Maxi zona rossa nel Lazio, allarme peste suina: cosa sta succedendo a Roma (Di venerdì 6 maggio 2022) È stato individuato a Roma un caso di peste suina africana, una malattia molto letale per maiali e cinghiali. Lo ha confermato Angelo Ferrari, direttore dell’Istituto zooprofilattico di Piemonte, Liguria e Valle d’Aosta. Il caso di Roma riguarda un cinghiale dell’Insugherata, una riserva naturale che si trova nel nord-ovest della Capitale, vicino alle zone di Monte Mario, Balduina e Primavalle. La zona molto probabilmente potrebbe finire in zona rossa per cercare di contenere la diffusione del virus ed evitare che raggiunga allevamenti di maiali.



Sono quasi cinquantamila i maiali allevati nel Lazio a rischio per la peste suina africana che è spesso letale per questi animali, ma non è, invece, trasmissibile agli ...

