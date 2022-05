Masters 1000 Madrid 2022, spettatore a Rublev: “Russia, vai a casa. Stop alla guerra” (Di venerdì 6 maggio 2022) “Russia, vai a casa. Stop alla guerra“. Queste sono le parole urlate da uno spettatore ad Andrey Rublev, durante il confronto del moscovita con Stefanos Tsitsipas, valevole per i quarti di finale del Masters 1000 di Madrid 2022. Messaggio chiaro dell’individuo presente sugli spalti in Spagna, lanciato a inizio terzo set del match di riferimento; Rublev in persona, recentemente, si è schierato apertamente contro il conflitto tra Russia e Ucraina, peraltro esprimendo la sua opposizione con una dedica su una telecamera in mondovisione. Nonostante ciò, il tifoso di tennis a Madrid si è posto in modo ostile nei confronti di Rublev, suo ... Leggi su sportface (Di venerdì 6 maggio 2022) “, vai a“. Queste sono le parole urlate da unoad Andrey, durante il confronto del moscovita con Stefanos Tsitsipas, valevole per i quarti di finale deldi. Messaggio chiaro dell’individuo presente sugli spalti in Spagna, lanciato a inizio terzo set del match di riferimento;in persona, recentemente, si è schierato apertamente contro il conflitto trae Ucraina, peraltro esprimendo la sua opposizione con una dedica su una telecamera in mondovisione. Nonostante ciò, il tifoso di tennis asi è posto in modo ostile nei confronti di, suo ...

