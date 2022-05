Masters 1000 Madrid 2022 | il derby spagnolo tra Nadal e Alcaraz Djokovic attende Hurkacz

(Di venerdì 6 maggio 2022) Scattano i quarti di finale aldi, ma è soprattutto il giorno deltra Rafaele Carlos. È questa la sfida sicuramente più attesa, lo scontro generazionale, il campione e quello che appare il suo erede naturale. I due si sono già affrontati per due volte e ha sempre vinto: la prima proprio alo scorso anno (un netto 6-1 6-2), la seconda quest’anno sul cemento di Indian Wells con il successo del maiorchino in tre set. Questa volta, però, sembra essere l’occasione giusta perè da poco rientrato dall’infortunio patito proprio negli Stati Uniti e potrebbe anche risentire della clamorosa battaglia contro Goffin di ieri (vittoria al ...

Advertising

ivonne69villa : RT @Eurosport_IT: Con il cuore e con la testa: Rafa Nadal è ai quarti! ???????? #EurosportTENNIS | #ATP | #MMOPEN | #Madrid | #Nadal https:… - zazoomblog : Alcaraz-Nadal streaming gratis LIVE e diretta TV in chiaro? Dove vedere Masters 1000 Madrid - #Alcaraz-Nadal… - BroginiAlessio : Rendiamoci conto. É la 99esima volta che #Nadal raggiunge i primi 8 atleti del torneo di un Masters 1000... Con gl… - zazoomblog : Alcaraz-Nadal streaming gratis LIVE e diretta TV in chiaro? Dove vedere Masters 1000 Madrid - #Alcaraz-Nadal… - corona_tweet : RT @ParliamoDiNews: MASTERS 1000 MADRID 2022: PROGRAMMA, DATE, ORARI e copertura tv #IBI2022 #CORONAVIRUS -

Da non perdere i quarti di finale deldi Madrid per quanto ...La pattuglia azzurra degli uomini che sarà presente alitaliano è composta attualmente da Jannik Sinner, Lorenzo Musetti (in forse dopo l'infortunio a Madrid) Fabio Fognini, Flavio ...Dal 7 al 14 maggio al Foro Italico sarà possibile testare la velocità del proprio servizio in un'area allestita da Valmora, l'Acqua Minerale ufficiale del torneo. La Storia delle ...Il campione olimpico Alexander Zverev ha raggiunto rapidamente i quarti di finale del Masters 1000 a Madrid, approfittando dei problemi di infortunio del ...