Masters 1000 Madrid 2022 | Carlos Alcaraz | “Rafael Nadal è sempre il favorito Sono io quello nuovo | ma darò tutto”

(Di venerdì 6 maggio 2022) Sarà quarto di finale spettacolo per il pubblico spagnolo:sfida, un anno dopo che i due si erano già confrontati proprio in questo torneo. Allora il murciano si era appena affacciato al circuito ATP, e fu travolto dal mancino di Manacor, ma già a Indian Wells è cambiato, con una vittoria del campione di Melbourne arrivata al terzo set., in sala stampa, si è prima diespresso circa il match con il britannico Cameron Norrie: “Ho perso il secondo set di misura, e fino al 4-4 erain equilibrio. Lo perdo, devo cancellaree iniziare il terzo come se fosse l’inizio. Credo di esser stato bravo, senza dar margine al suo gioco all’inizio del set e questo mi ha fatto bene. Fisicamente è ...

Advertising

Tennis_Ita : Masters 1000 Roma, Murray si cancella dalle qualificazioni. Al suo posto ci sarà Thanasi Kokkinakis - FlavioBertolin8 : @_rafalewis 36 Masters 1000, oro olimpico in singolare e in doppio, 5 Coppe Davis + vari ATP 250 e ATP 500. É pazz… - Tennis_Ita : Masters 1000 Roma, Murray si cancella dalle qualificazioni. Al suo posto ci sarà Thanasi Kokkinakis - SkySport : Masters 1000 Madrid Il programma di oggi #SkySport #SkyTennis #ATPMadrid - Tennis_Ita : Masters 1000 Madrid, il programma di venerdì 6 maggio: derby tra Alcaraz e Nadal, Djokovic sfida Hurkacz -

Rafael Nadal si sta preparando ad affrontare i quarti di finale alMadrid 2022. Dopo aver strappato con le unghia e con i denti la vittoria agli ottavi sconfiggendo Goffin in tre set, il tennista tra poche ore affronterà infatti al Manolo Santana il ...Dunque vedremo, perché poi ci saranno altre due partite da vivere nei quarti della diretta dell'Atp Madrid 2022 e, anche se non ci sono italiani a difendere la nostra bandiera, questo...Hurkacz cerca il primo successo con Djokovic, Alcaraz con Nadal. Equilibrio tra Rublev e Tsitsipas. Zverev alla prova Auger-Aliassime ...Diretta Atp Montecarlo 2022: sia Fabio Fognini che Jannik Sinner vincono i loro match in tre set e si qualificano per il secondo turno del Masters 1000, avanza anche Sebastian .... Vince sempre in due ...