Mascherine a lavoro | obbligo fino al 30 giugno!

(Di venerdì 6 maggio 2022) In Italia Sono state 39,4 milioni le terze dosi di vaccino anti-Covid somministrate, con un tasso di copertura dell’82,5%, ma restano scoperte quasi 2,7 milioni di persone che possono riceverla subito! Nell’ultima settimana in Italia scendono i contagi da Covid-19 (-8,9%), con i nuovi casi che vanno sotto quota 400 mila, a fronte di un

AlexBazzaro : Cgil, Cisl e Uil favorevoli alle mascherine obbligatorie al lavoro. Ve la ricordate la pacca sulla spalla di Draghi a Landini? Ecco… - AlexBazzaro : Obbligo di #mascherine per il lavoro privato fino a giugno. Anche all’aperto. Ormai è solo volontà punitiva. Mero e… - borghi_claudio : Cari miei, sindacati e confindustria tutti d'accordo sul tenere le mascherine nei luoghi di lavoro. I sindacati pla… - dina_poli : RT @Lailosa2: Mascherine nuovamente OBBLIGATORIE al lavoro, fino a metà giugno?!??? ?????????? Pazzi, folli, disagiati. - OBonomi : RT @AlexBazzaro: Cgil, Cisl e Uil favorevoli alle mascherine obbligatorie al lavoro. Ve la ricordate la pacca sulla spalla di Draghi a La… -

Covid, dal 1° maggio cambiano le regole sulle: gli obblighi e le raccomandazioni X Leggi ... "Due dosi non bastano a proteggersi dal virus, mancano 7 milioni di italiani" Ildi ...Resta l'obbligo nella regione per alcune categorieobbligatorie, nuove regole in Campania dove resta obbligatorio l'uso per i dipendenti di ...che rende obbligatorio il dispositivo sul,...Mercoledì scorso il Governo ha deciso di prorogare l’obbligo di indossare la mascherina nel lavoro privato nelle situazioni a rischio, come ad esempio negli spazi condivisi.di Simona Sirianni Cambiano le regole, si tolgono le mascherine, ma il Covid ... e a un possibile aumento di casi di Covid-19 nel prossimo inverno». Sebbene il lavoro degli esperti Ue in materia di ...