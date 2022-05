Martina Franca, elezioni comunali: uno di mattina, uno di sera Domani le presentazioni di due candidati alla carica di sindaco (Di venerdì 6 maggio 2022) Domani mattina in una conferenza stampa la presentazione di Gianfranco Palmisano, che il 14 maggio sarà formalmente il candidato sindaco di Martina Franca per la coalizione di centrosinistra. Domani sera in una conferenza stampa la presentazione di Mauro Bello, che il 14 maggio sarà formalmente il candidato sindaco di Martina Franca per la coalizione di centrodestra. Nei giorni scorsi aveva annunciato la sua candidatura alla carica di sindaco Antonio di Filomeno Lafornara, in rappresentanza del movimento delle partite Iva. L'articolo Martina Franca, elezioni ... Leggi su noinotizie (Di venerdì 6 maggio 2022)in una conferenza stampa la presentazione di Gianfranco Palmisano, che il 14 maggio sarà formalmente il candidatodiper la coalizione di centrosinistra.in una conferenza stampa la presentazione di Mauro Bello, che il 14 maggio sarà formalmente il candidatodiper la coalizione di centrodestra. Nei giorni scorsi aveva annunciato la sua candidaturadiAntonio di Filomeno Lafornara, in rappresentanza del movimento delle partite Iva. L'articolo...

