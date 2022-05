Maria Paola Gaglione | il fratello condannato per averne provocato la morte in un inseguimento

Leggi su thesocialpost

(Di venerdì 6 maggio 2022) Arrivata la sentenza nel processo a carico di Michele Antonio, a processo per ladella sorella 21enne di Caivano,, che avrebbe inseguito mentre si trovava insieme al compagno, Ciro Migliore, di cui non sopportava la storia d’amore. La decisione in Corte d’Assise a Napoli.diilIl processo in Corte d’Assise a Napoli per ladisi sarebbe concluso con la condanna a 9 anni e 6 mesi di carcere a carico del, il 32enne Michele Antonio. L’uomo era accusato di aver causato il ...