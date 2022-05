Manuel e Lulù | la stoccata del padre Franco Bortuzzo | «I genitori ci vedono molto lungo»

Leggi su newscronaca.myblog

(Di venerdì 6 maggio 2022) La fine della storia traSelassié continua a tenere banco tra le pagine di gossip. Dopo che l’ex vippone ha scelto di affidare a un messaggio di agenzia la rottura del fidanzamento, tra ile la gieffina è stato un continuo rimproverarsi colpe e responsabilità. Le accuse della principessa all’indirizzo del genitore sono state gravi: «Ilha fatto di tutto per ostacolarmi, e dal primo istante» ha dichiarato dalle colonne del settimanale Chi. «Mentre io efacevamo il possibile per trovare un equilibrio nostro e allontanare le negatività. È lui la causa. Se non fosse stato per suo, io estaremmo ancora insieme». Di fronte a parole così dure, ...