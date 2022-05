Manuel Bortuzzo, dopo la fine della relazione con Lulù, parla il padre (Di venerdì 6 maggio 2022) Manuel Bortuzzo, il papà del nuotatore torna a parlare dell’ex coppia formata dal figlio e dalla principessa Lucrezia Selassié. Lo fa attraverso le pagine del settimanale Nuovo Manuel Bortuzzo e Lulù Selassié si sono lasciati da pochi giorni e molti ex gieffini si sono schierati dalla parte dell’uno o dell’altra. se Manila si è schierata dalla parte di Bortuzzo, Soleil Sorge invece dalla parte di Lulù Selassié. A comunicare la rottura tra i due era stato il nuotatore con queste parole: “In questo mese dal termine del GF Vip abbiamo capito che notevoli divergenze di vedute tra noi non possono più essere superate. Purtroppo ci abbiamo provato, ma non è possibile continuare, da oggi ognuno va per la sua strada, senza rancori. Ringrazio di cuore tutti ... Leggi su 361magazine (Di venerdì 6 maggio 2022), il papà del nuotatore torna are dell’ex coppia formata dal figlio e dalla principessa Lucrezia Selassié. Lo fa attraverso le pagine del settimanale NuovoSelassié si sono lasciati da pochi giorni e molti ex gieffini si sono schierati dalla parte dell’uno o dell’altra. se Manila si è schierata dalla parte di, Soleil Sorge invece dalla parte diSelassié. A comunicare la rottura tra i due era stato il nuotatore con queste parole: “In questo mese dal termine del GF Vip abbiamo capito che notevoli divergenze di vedute tra noi non possono più essere superate. Purtroppo ci abbiamo provato, ma non è possibile continuare, da oggi ognuno va per la sua strada, senza rancori. Ringrazio di cuore tutti ...

Advertising

PasqualeMarro : #SoleilSorge umilia Manuel Bortuzzo ed esalta Lulù - RealGossipland : I genitori di Manu hanno visto in Lulù una minaccia al ricco risarcimento del NUOTATORE LEGGI QUI… - rosalbacianc : @emmeciesse19 @FaTinaameta Tranquilla chiediamo che lo trasmettono in tv? Magari la sera della proiezione del film-… - zazoomblog : Manuel e Lulù la stoccata del padre Franco Bortuzzo: «I genitori ci vedono molto lungo» - #Manuel #stoccata #padre… - thepostea : Antonella Elia dalla parte di Lulù Selassiè e il gesto di Soleil: “Manuel Bortuzzo non è stato sincero” #fairylu -