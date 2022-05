“Mangiare meno e al momento giusto allunga la vita del 35%”: da uno studio arriva la svolta per la “dieta della longevità” (Di venerdì 6 maggio 2022) Immaginate di poter vivere un terzo di vita in più semplicemente variando la vostra dieta. No, non si tratta dell’ultimo ritrovato di qualche imbonitore televisivo, ma di una concreta speranza che viene da uno studio scientifico condotto su alcuni topi da laboratorio. Un team di ricerca, guidato da Joseph Takahashi – Howard Hughes Medical Institute Investigator presso lo University of Texas Southwestern Medical Center, USA – ha scoperto che i topi sottoposti ad una dieta ipocalorica e alimentati nei momenti di maggiore attività del loro ciclo giornaliero, sopravvivono un terzo di vita in più rispetto alle controparti non sottoposte allo stesso regime alimentare. I risultati dello studio sono stati pubblicati sulla prestigiosa rivista “Science”. Dallo studio condotto su ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di venerdì 6 maggio 2022) Immaginate di poter vivere un terzo diin più semplicemente variando la vostra. No, non si tratta dell’ultimo ritrovato di qualche imbonitore televisivo, ma di una concreta speranza che viene da unoscientifico condotto su alcuni topi da laboratorio. Un team di ricerca, guidato da Joseph Takahashi – Howard Hughes Medical Institute Investigator presso lo University of Texas Southwestern Medical Center, USA – ha scoperto che i topi sottoposti ad unaipocalorica e alimentati nei momenti di maggiore attività del loro ciclo giornaliero, sopravvivono un terzo diin più rispetto alle controparti non sottoposte allo stesso regime alimentare. I risultati dellosono stati pubblicati sulla prestigiosa rivista “Science”. Dallocondotto su ...

