Mangia una pizza 'Bella Napoli' Buitoni e si ammala. Nestlè assicura: 'Il prodotto è sicuro' (Di venerdì 6 maggio 2022) La pizza Bella Napoli della Buitoni scatena un piccolo caso in Francia: una madre di famiglia di 34 anni, residente a Perpignan, nel sud del Paese, si è ammalata dopo aver 'consumato una pizza della ... Leggi su leggo (Di venerdì 6 maggio 2022) Ladellascatena un piccolo caso in Francia: una madre di famiglia di 34 anni, residente a Perpignan, nel sud del Paese, si èta dopo aver 'consumato unadella ...

