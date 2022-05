Mandorlini: “Milan, il Verona venderà carissima la pelle” | ESCLUSIVA (Di venerdì 6 maggio 2022) Andrea Mandorlini, ex allenatore dell'Hellas Verona, è stato intervistato in ESCLUSIVA dalla redazione di 'pianetaMilan.it' Leggi su pianetamilan (Di venerdì 6 maggio 2022) Andrea, ex allenatore dell'Hellas, è stato intervistato indalla redazione di 'pianeta.it'

Advertising

PianetaMilan : #Mandorlini : “ @Milan, il #Verona venderà carissima la pelle” | ESCLUSIVA #ACMilan #Milan #SempreMilan… - HellasLive : #Mandorlini: “#Milan favorito per lo scudetto, #Leao è il simbolo. Ottimo il campionato dell’#Hellas, domenica… - Guidobulon : Non m'importa del record di punti, l'Hellas non giocherà mai 'contro' Mandorlini. Quello che vorrei davvero:1) il M… -