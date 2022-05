Manchester United: un big potrebbe estendere il contratto fino al 2024 (Di venerdì 6 maggio 2022) Cristiano Ronaldo potrebbe continuare la sua avventura con il Manchester United a lungo. Il nuovo allenatore Erik Ten Hag, infatti, avrebbe... Leggi su calciomercato (Di venerdì 6 maggio 2022) Cristiano Ronaldocontinuare la sua avventura con ila lungo. Il nuovo allenatore Erik Ten Hag, infatti, avrebbe...

Advertising

UEFAcom_it : Dal debutto in semifinale di #UEL contro il Manchester United, alla semifinale #UECL giocata da protagonista ???? Ni… - Naija_PR : Mata Matters! Manchester United scores. It's Cristiano Ronaldo!!! MUN 2-0 BRE - sportli26181512 : Manchester United: un big potrebbe estendere il contratto fino al 2024: Cristiano Ronaldo potrebbe continuare la su… - MagliaCalcio_ : Cristiano Ronaldo torna in Serie A: Mendes lavora al super colpo - - davidjordison69 : RT @CuriosidadesPRL: O atacante do Napoli Victor Osimhen prefere uma mudança para o Arsenal do que jogar por Manchester United ou Newcastle… -