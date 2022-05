Manchester United | Ronaldo rimane anche senza Champions?

(Di venerdì 6 maggio 2022) Molti big delsono con la valigia in mano pronti a lasciare i Red Devils in estate: tra questi però non ci sarebbe CR7 Molti big delsono con la valigia in mano pronti a lasciare i Red Devils in estate: tra questi Pogba, Cavani e Lingard, non però. Secondo quanto riportato dal Telegraph, Erik ten Hag avrebbe espresso parere favorevole alla sua permanenza e vorrebbe costruire la sua squadra intorno a CR7. Se dovessere,dovrebbe affrontare l’anomalia di una stagioneLeague L'articolo proviene da Calcio News 24.

Ten Hag crede che sia sciocco privarsene: ha fatto 24 gol in 37 partite Bergamo 02/11/2021 - Champions League / Atalanta -/ foto Image Sport nella foto: esultanza gol Cristiano ...Commenta per primo Sirene inglesi per Arnaut Danjuma : l'attaccante del Villarreal , riporta il Daily Express , è nel mirino delMolti big del Manchester United sono con la valigia in mano pronti a lasciare i Red Devils in estate: tra questi Pogba, Cavani e Lingard, non però Ronaldo. Secondo quanto riportato dal Telegraph, Erik ...