Manchester United, Cavani si sfoga: l’ha detto su Cristiano Ronaldo! (Di venerdì 6 maggio 2022) Durante un’intervista rilasciata per ESPN, Edison Cavani, si è lasciato andare ad alcune dichiarazioni, in particolare ha commentato l’arrivo di Cristiano Ronaldo al Manchester United. Manchester United Cavani Ronaldo«Nel momento in cui il Manchester United ha preso Cristiano Ronaldo, ho pensato che fosse un buon affare per il club. Ma la prima cosa che ho fatto è stata quella di chiamare mio fratello per dirgli: ‘Fernando, se fosse successo una settimana fa, ti avrei chiesto di trovarmi un altro club!” Ha dichiarato l’uruguaiano. Ha poi chiarito: “Sia chiaro. Non è che non volessi giocare con CR7, anzi. Ho avuto modo di conoscerlo meglio e so che è un grande ... Leggi su rompipallone (Di venerdì 6 maggio 2022) Durante un’intervista rilasciata per ESPN, Edison, si è lasciato andare ad alcune dichiarazioni, in particolare ha commentato l’arrivo diRonaldo alRonaldo«Nel momento in cui ilha presoRonaldo, ho pensato che fosse un buon affare per il club. Ma la prima cosa che ho fatto è stata quella di chiamare mio fratello per dirgli: ‘Fernando, se fosse successo una settimana fa, ti avrei chiesto di trovarmi un altro club!” Ha dichiarato l’uruguaiano. Ha poi chiarito: “Sia chiaro. Non è che non volessi giocare con CR7, anzi. Ho avuto modo di conoscerlo meglio e so che è un grande ...

Manchester United, Cavani: "Se Ronaldo fosse arrivato prima me ne sarei andato" Edinson Cavani, attaccante del Manchester United, ha rilasciato alcune dichiarazioni nei confronti di Cristiano Ronaldo Intervistato da ESPN, Edinson Cavani ha parlato così di Cristiano Ronaldo. Le sue dichiarazioni sull'ex Juve. ... Inter: su Lautaro Martinez anche un grande club inglese Commenta per primo Le voci su un possibile addio tra l' Inter e Lautaro Martinez si susseguono e secondo ciò che riporta il Daily Express, il Manchester United ha messo nel mirino l'argentino. Il centravanti nerazzurro sarebbe infatti secondo il tabloid inglese l'attaccante moderno voluto dal nuovo allenatore, Erik ten Hag. TUTTO mercato WEB Calciomercato Roma, addio annunciato e guanto di sfida in Europa Ritornando al da poco citato ex United, quest'ultimo potrebbe per il prossimo anno ... Secondo Jonas Hen Shrag, molto vicino al mondo di Manchester, su di lui ci sarebbe forte l'interesse non solo ... Calciomercato Juventus, suggestione Bukayo Saka per il centrocampo il Manchester United ed il PSG. La Juventus potrebbe perdere in un solo colpo Giorgio Chiellini e Alex Sandro. Per sostituire il centrale Cherubini, starebbe studiando una serie di nomi da poter ... L'attacco di Phil Neville al Manchester United: "L'errore più grande fu cacciare Moyes"