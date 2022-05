Manchester United, Cavani: «Se Ronaldo fosse arrivato prima me ne sarei andato» (Di venerdì 6 maggio 2022) Edinson Cavani, attaccante del Manchester United, ha svelato un retroscena sul ritorno di Cristiano Ronaldo ad Old Trafford Intervistato da ESPN, Edinson Cavani ha parlato così di Cristiano Ronaldo. Le sue dichiarazioni sull’ex Juve. Ronaldo – «Nel momento in cui il Manchester United ha preso Cristiano Ronaldo, ho pensato che fosse un buon affare per il club. Ma la prima cosa che ho fatto è stata quella di chiamare mio fratello per dirgli: ‘Fernando, se fosse successo una settimana fa, ti avrei chiesto di trovarmi un altro club’. Sia chiaro. Non è che non volessi giocare con CR7, anzi. Ho avuto modo di conoscerlo meglio e so che è un grande professionista che ha ... Leggi su calcionews24 (Di venerdì 6 maggio 2022) Edinson, attaccante del, ha svelato un retroscena sul ritorno di Cristianoad Old Trafford Intervistato da ESPN, Edinsonha parlato così di Cristiano. Le sue dichiarazioni sull’ex Juve.– «Nel momento in cui ilha preso Cristiano, ho pensato cheun buon affare per il club. Ma lacosa che ho fatto è stata quella di chiamare mio fratello per dirgli: ‘Fernando, sesuccesso una settimana fa, ti avrei chiesto di trovarmi un altro club’. Sia chiaro. Non è che non volessi giocare con CR7, anzi. Ho avuto modo di conoscerlo meglio e so che è un grande professionista che ha ...

Advertising

UEFAcom_it : Dal debutto in semifinale di #UEL contro il Manchester United, alla semifinale #UECL giocata da protagonista ???? Ni… - Naija_PR : Mata Matters! Manchester United scores. It's Cristiano Ronaldo!!! MUN 2-0 BRE - MattheusCardos : RT @CuriosidadesPRL: O atacante do Napoli Victor Osimhen prefere uma mudança para o Arsenal do que jogar por Manchester United ou Newcastle… - RafaelReisbfr : RT @CuriosidadesPRL: O atacante do Napoli Victor Osimhen prefere uma mudança para o Arsenal do que jogar por Manchester United ou Newcastle… - KarlinhoWalker : RT @CuriosidadesPRL: O atacante do Napoli Victor Osimhen prefere uma mudança para o Arsenal do que jogar por Manchester United ou Newcastle… -