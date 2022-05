Manchester City | Guardiola vede il rinnovo Haaland e De Jong nel mirino

(Di venerdì 6 maggio 2022) Il futuro di Pepalnon è in discussione. Dopo l’eliminazione per mano del Real Madrid, il tecnico avrebbe ribadito ai vertici del club di essere più determinato che mai a vincere la Champions e si sarebbe detto disponibile, riporta il “Daily Star”, a firmare unfino al 2025, due anni oltre l’attuale scadenza. Pronti anche i rinforzi sul mercato. Il primo nome in cima alla lista è quello di Erling. Ma non solo. Come riporta il “Mail”,avrebbe messo nelanche Frankie De, centrocampista olandese dato in uscita dal Barcellona, senza dimenticare Julian Alvarez, promettente attaccante argentino del River Plate già ‘prenotato’ a gennaio. SportFace.

Commenta per primo Dopo l'eliminazione in Champions League, ilpensa già a come rinforzarsi per inseguire nuovamente il sogno europeo. Da ciò che racconta AS , il tecnico dei Citizens, Pep Guardiola , ha messo gli occhi su Frenkie de Jong . Il ...Prima il Psg di Messi, Neymar e Mbappé. Poi il Chelsea che era campione in carica. E adesso ildi Guardiola. Tre indizi fanno una prova, diceva Agatha Christie. Guarda tutta la Serie A TIM su DAZN. Attiva ora Non perderti le Newsletter di Gazzetta PROVALE SUBITO Abbonati, puoi ...chiuderebbe la stagione a mani vuote ma la posizione di Pep Guardiola al Manchester City non è in discussione, anzi. Dopo l'eliminazione per mano del Real Madrid, il tecnico avrebbe ribadito ai ...Manchester City, Pep Guardiola vede il rinnovo. Haaland e De Jong nel mirino. Ecco tutti i dettagli sul futuro dello spagnolo ...