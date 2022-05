Mamme, festa e lavoro: la triade non sta insieme. Crosetto rilancia il drammatico tweet di una madre (Di venerdì 6 maggio 2022) Mamme, festa della maternità e lavoro: le tre cose non sempre vanno insieme. Anzi, sempre più spesso i conti non tornano. Lo testimonino, una volta di più, un’indagine di Save the Children. E un tweet di Guido Crosetto che rilancia il drammatico messaggio di una lavoratrice-madre. Intanto, domenica sarà la festa della mamma. Una celebrazione indetta dal mercato, ma che ha il pregio di incensare un valore che, per ruolo e per dedizione, le donne celebrano tutti i giorni. A dispetto di quello che la cronaca è costretta a denunciare. Degli slogan che il dogmatismo gender punta ad accreditare. E delle statistiche come l’ultima in oggetto. festa della mamma, maternità e lavoro: il report e ... Leggi su secoloditalia (Di venerdì 6 maggio 2022)della maternità e: le tre cose non sempre vanno. Anzi, sempre più spesso i conti non tornano. Lo testimonino, una volta di più, un’indagine di Save the Children. E undi Guidocheilmessaggio di una lavoratrice-. Intanto, domenica sarà ladella mamma. Una celebrazione indetta dal mercato, ma che ha il pregio di incensare un valore che, per ruolo e per dedizione, le donne celebrano tutti i giorni. A dispetto di quello che la cronaca è costretta a denunciare. Degli slogan che il dogmatismo gender punta ad accreditare. E delle statistiche come l’ultima in oggetto.della mamma, maternità e: il report e ...

