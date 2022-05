Mamme equilibriste tra casa e lavoro, in Italia il 42,6% tra i 25 e i 54 non è occupata. Il rapporto (Di venerdì 6 maggio 2022) Arriva la Festa della Mamma, ma - dati alla mano - sul fronte lavoro per le madri Italiane c'è ben poco da stare contente. Il 42,6% delle Mamme tra i 25 e i 54 anni non è occupata e il 39,2% con 2 o ... Leggi su leggo (Di venerdì 6 maggio 2022) Arriva la Festa della Mamma, ma - dati alla mano - sul fronteper le madrine c'è ben poco da stare contente. Il 42,6% delletra i 25 e i 54 anni non èe il 39,2% con 2 o ...

Advertising

Agenzia_Ansa : Save The Children diffonde il rapporto 'Le Equilibriste. La maternità in Italia 2022'. Il 42,6% delle mamme tra i 2… - Cristin39245341 : RT @Agenzia_Ansa: Save The Children diffonde il rapporto 'Le Equilibriste. La maternità in Italia 2022'. Il 42,6% delle mamme tra i 25 e i… - tusciatimes : Maternità in Italia: Save the Children, circa 6 milioni di mamme “equilibriste” tra lavoro e carichi familiari -… - leggoit : Mamme equilibriste tra casa e lavoro, in Italia il 42,6% tra i 25 e i 54 non è occupata. Il rapporto - L_AdeleShasa : RT @Agenzia_Ansa: Save The Children diffonde il rapporto 'Le Equilibriste. La maternità in Italia 2022'. Il 42,6% delle mamme tra i 25 e i… -