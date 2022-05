Maltempo e forte vento | 8 voli dirottati da Palermo a Catania | ecco quali

(Di venerdì 6 maggio 2022)– Ottoin arrivo al Falcone Borsellino disono statinella serata di ieri a, a causa deldi scirocco che ha soffiato per tutta la notte nel Palermitano, mentre la situazione è tornata adesso alla normalità e si registra soltanto qualche ritardo.Isu Fontanarossa sono il Wizz da Milano da Malpensa delle 19,30, il volo Ryanair da Malpensa delle 21,45, il volo Ryanair da Bologna delle 22,30, quello da Bergamo delle 22,50 e quello da Venezia delle 22,55.Stessa sorte per il volo Ita da Roma Fiumicino delle 22,55, per il Wizz da Bologna delle 23,35 e per il Ryanair da Bergamo che doveva atterrare a15 minuti dopo la mezzanotte. A causa dei ...

