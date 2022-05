Maltempo a Roma: alberi caduti e strade come piscine, traffico in tilt (VIDEO) (Di venerdì 6 maggio 2022) Maltempo a Roma. Un buon vecchio detto recita: marzo pazzerello aprile con l’ombrello, peccato essere già a maggio. Infatti dopo la parentesi quasi estiva delle scorse settimane, ecco che le piogge primaverili non si sono fatte attendere e con loro anche i disagi alla viabilità. Lo scenario è ahimè sempre lo stesso: strade allagate, alberi caduti, piste ciclabili sommerse dall’acqua e il traffico cittadino in tilt. Leggi anche: Maltempo a Roma: cade un albero e colpisce 3 donne, una è grave (FOTO) Maltempo a Roma: Incrocio completamente allagato in via della Isole Curzolane La pioggia di questi giorni sta mettendo a dura prova la viabilità urbana della Capitale. Qui, ancora una volta, le ... Leggi su ilcorrieredellacitta (Di venerdì 6 maggio 2022). Un buon vecchio detto recita: marzo pazzerello aprile con l’ombrello, peccato essere già a maggio. Infatti dopo la parentesi quasi estiva delle scorse settimane, ecco che le piogge primaverili non si sono fatte attendere e con loro anche i disagi alla viabilità. Lo scenario è ahimè sempre lo stesso:allagate,, piste ciclabili sommerse dall’acqua e ilcittadino in. Leggi anche:: cade un albero e colpisce 3 donne, una è grave (FOTO): Incrocio completamente allagato in via della Isole Curzolane La pioggia di questi giorni sta mettendo a dura prova la viabilità urbana della Capitale. Qui, ancora una volta, le ...

