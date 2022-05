(Di venerdì 6 maggio 2022) L'eurodeputato pd Pierfrancesco, intervenendo a Radio Immagina, ha dichiarato: "Oggi ci troviamo di fronte ache fa di tutto per impedire che venga messo in campo il sesto pacchetto di ...

Majorino (Pd): "Il veto di Orban alle sanzioni alla Russia dimostra che in Europa bisogna cambiare le regole" L'eurodeputato Pd: "Vogliamo far vivere una stagione che punta tutto sull'integrazione e sul rafforzamento dei tratti unitari europei o vogliamo farci inchiodare dalla politica e dalla logica dei nazi ...Roma, 6 mag. (askanews) - "Oggi ci troviamo di fronte a Orban che fa di tutto per impedire che venga messo in campo il sesto pacchetto di sanzioni contro la Russia e lo può fare forte di un sistema di ..."