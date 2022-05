Mafia: guerra tra clan Catania,chieste condanne per 247 anni (Di venerdì 6 maggio 2022) condanne per tutti i 16 presunti appartenenti al clan Cappello, con pene comprese tra otto e 17 anni, per complessivi 247 anni di reclusione. E' la richiesta avanzata dalla Procura di Catania al Gup ... Leggi su notizie.tiscali (Di venerdì 6 maggio 2022)per tutti i 16 presunti appartenenti alCappello, con pene comprese tra otto e 17, per complessivi 247di reclusione. E' la richiesta avanzata dalla Procura dial Gup ...

