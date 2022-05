Madrid, ad Alcaraz il derby spagnolo: domani la sfida con Djokovic (Di venerdì 6 maggio 2022) Il derby spagnoli di Madrid se lo aggiudica Carlos Alcaraz. A Madrid, il 19enne, già vincitore di Miami e Barcellona, batte per la prima volta in tre match il suo idolo Rafa Nadal, che nella capitale spagnola ha trionfato cinque volte in carriera, l’ultima nel 2017. Per Alcaraz si tratta della terza semifinale in quattro Masters 1000 giocati quest’anno, dopo Indian Wells e appunto Miami. Nulla da fare per Nadal, che già ieri aveva salvato due match point contro Goffin, ma oggi si è dovuto arrendere al 3° set al suo giovane rivale. Per il 21 volte vincitore Slam adesso ci sarà Roma, dove ha trionfato dieci volte, e soprattutto il Roland Garros, suo grande obiettivo stagionale. Continua ad impressionare Alcaraz, a questo punto favorito del torneo, e che avrà un ruolo da ... Leggi su zon (Di venerdì 6 maggio 2022) Ilspagnoli dise lo aggiudica Carlos. A, il 19enne, già vincitore di Miami e Barcellona, batte per la prima volta in tre match il suo idolo Rafa Nadal, che nella capitale spagnola ha trionfato cinque volte in carriera, l’ultima nel 2017. Persi tratta della terza semifinale in quattro Masters 1000 giocati quest’anno, dopo Indian Wells e appunto Miami. Nulla da fare per Nadal, che già ieri aveva salvato due match point contro Goffin, ma oggi si è dovuto arrendere al 3° set al suo giovane rivale. Per il 21 volte vincitore Slam adesso ci sarà Roma, dove ha trionfato dieci volte, e soprattutto il Roland Garros, suo grande obiettivo stagionale. Continua ad impressionare, a questo punto favorito del torneo, e che avrà un ruolo da ...

