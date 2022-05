Madri o lavoratrici, le donne in Italia ancora costrette a scegliere tra famiglia e carriera: la metà è disoccupata (Di venerdì 6 maggio 2022) Quasi la metà della donne Madri, in Italia, non è occupata. Il rapporto di Save The Children sul tema lavoro e maternità ci presenta dei dati aberranti sulla condizione delle donne lavoratrici nel nostro Paese, che devono scegliere se avere un impiego, una carriera, indipendenza economica, o avere dei figli. In quest’ultimo caso, spesso, sono automaticamente tagliate fuori dal mercato del lavoro, costrette a perdere quel diritto sancito dalla stessa Costituzione alla base dello Stato Italiano. La situazione va oltre la discriminazione di genere e si lega anche al tasso di denatalità che diventa ogni anno maggiore e che creerà gravi squilibri e problematiche per lo sviluppo del Paese. donne, o i ... Leggi su thesocialpost (Di venerdì 6 maggio 2022) Quasi ladella, in, non è occupata. Il rapporto di Save The Children sul tema lavoro e maternità ci presenta dei dati aberranti sulla condizione dellenel nostro Paese, che devonose avere un impiego, una, indipendenza economica, o avere dei figli. In quest’ultimo caso, spesso, sono automaticamente tagliate fuori dal mercato del lavoro,a perdere quel diritto sancito dalla stessa Costituzione alla base dello Statono. La situazione va oltre la discriminazione di genere e si lega anche al tasso di denatalità che diventa ogni anno maggiore e che creerà gravi squilibri e problematiche per lo sviluppo del Paese., o i ...

