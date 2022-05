Madonna scrive al Papa: Blanco all'Eurovision con Mahmood, ma sogna lo scudetto della Roma VIDEO (Di venerdì 6 maggio 2022) Madonna scrive al Papa. No, non è l'inizio di una barzelletta. La cantante statunitense, 64 anni il prossimo 16 agosto, ha scritto... Leggi su calciomercato (Di venerdì 6 maggio 2022)al. No, non è l'inizio di una barzelletta. La cantante statunitense, 64 anni il prossimo 16 agosto, ha scritto...

Advertising

cmdotcom : #Madonna scrive al #Papa: #Blanco all'#Eurovision con #Mahmood, ma sogna lo scudetto della #Roma VIDEO… - puntodilucescam : Madonna scrive a Papa Francesco: “Incontriamoci, non bestemmio. Ho delle questioni importanti di cui discutere” - I… - infoitcultura : Madonna scrive al Papa su Twitter: «Ho tre scomuniche e non mi sembra giusto, ne possiamo parlare?» - radiosintony : Madonna scrive al Papa su Twitter - infoitcultura : Madonna scrive al Papa via Twitter: «Sono una buona cattolica. Possiamo incontrarci?» -