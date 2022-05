Macerata, madre e figlio disabili muoiono di fame in casa dopo malore fatale del padre (Di venerdì 6 maggio 2022) L’ennesima, terribile tragedia familiare schiacciata dalla solitudine arriva da Santa Croce, in provincia di Macerata. Prima il malore improvviso e fatale di un padre, Eros Canullo, e dopo la morte per fame e sete della moglie, Angela Maria Moretti, e del loro figlio, Alessandro. Li hanno trovati tutti senza vita nella villetta dove abitavano, in quel piccolo borgo delle Marche, il 6 settembre scorso. Da allora gli inquirenti hanno cercato di ricostruire la vicenda e capire come si era arrivati a quel tragico epilogo, come riporta Il Resto del Carlino. A fornire le conclusioni sono stati il medico legale e il tossicologo, dopo le autopsie. Leggi su tg24.sky (Di venerdì 6 maggio 2022) L’ennesima, terribile tragedia familiare schiacciata dalla solitudine arriva da Santa Croce, in provincia di. Prima ilimprovviso edi un, Eros Canullo, ela morte pere sete della moglie, Angela Maria Moretti, e del loro, Alessandro. Li hanno trovati tutti senza vita nella villetta dove abitavano, in quel piccolo borgo delle Marche, il 6 settembre scorso. Da allora gli inquirenti hanno cercato di ricostruire la vicenda e capire come si era arrivati a quel tragico epilogo, come riporta Il Resto del Carlino. A fornire le conclusioni sono stati il medico legale e il tossicologo,le autopsie.

