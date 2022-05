MacBook Pro | ritardi di due mesi nelle consegne Slittano anche gli ordini piazzati a febbraio

Advertising

Digital_Day : I lockdown in Cina cominciano a mettere in crisi anche l'oliatissima macchina operativa di Apple - Scontiamolo : IN SCONTO: 2021 Apple MacBook Pro (16?, Chip Apple M1 Pro con CPU 10-core e GPU 16-core, 16GB RAM, 1TB SSD) – Grigi… - doctorappleita : @velenoallamela Sicuramente, ma basta davvero poco. Un pelo in più di multitasking ad esempio. Un MacBook a cosa se… - ForeverEmilia : @Yves_Banks MacBook Pro***** eh oui ?? - TOPGAMING43 : 2019 Apple MacBook Pro (16-inch, 16GB RAM, 512GB Storage, 2.6GHz Intel Core i7) – Space Gray -

Gli analisti lo temevano e Tim Cook ha avvertito di problemi di fornitura nell' ultima presentazione dei risultati Apple : nessuno però immaginava che i tempi di spedizione die Mac Studio sarebbero slittati fino a tre mesi, come sta avvenendo ora e come conferma il sistema di prenotazione di Apple Store online in Italia, USA e in altri paesi. Questo significa ...Sembra che Apple stia posticipando anche le consegne degli ordini di MacBook Pro fatti a febbraio. Oggi servono due mesi per avere un MacBook Pro da 14" o 16". Il 13" non ha problemi. Forse c'entrano ...Tre settimane fa avevamo iniziato ad avvisarvi di ritardi nelle consegne dei nuovi MacBook Pro (qui trovate la nostra recensione, in caso ve la siate persa) ...