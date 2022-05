“Ma lei che mestiere fa?”: bordate incendiarie da Paolo Del Debbio, l’attacco è senza precedenti [VIDEO] (Di venerdì 6 maggio 2022) Paolo Del Debbio assiste ad una clamorosa rissa in diretta nel suo studio di “Dritto e rovescio”: i due ospiti si scannano. il giornalista Paolo Del Debbio (fonte youtube)Paolo Del Debbio è da anni al timone al talk-show per antonomasia “Dritto e rovescio“, e accompagna gli spettatori in approfondimenti inediti su temi di politica e attualità. Prevedibilmente, anche durante la scorsa puntata di giovedì 5 maggio, il conduttore di Rete 4 ha concesso largo spazio al conflitto Russia-Ucraina, coinvolgendo nel contraddittorio numerosi ospiti in studio. Un recente avvenimento ha scosso i media internazionali: si tratta dall’intervista compiuta da Giuseppe Brindisi al Ministro degli Esteri russo Sergej Lavrov. Il COPASIR, in seguito alle polemiche circa lo spazio dedicato alla propaganda ... Leggi su specialmag (Di venerdì 6 maggio 2022)Delassiste ad una clamorosa rissa in diretta nel suo studio di “Dritto e rovescio”: i due ospiti si scannano. il giornalistaDel(fonte youtube)Delè da anni al timone al talk-show per antonomasia “Dritto e rovescio“, e accompagna gli spettatori in approfondimenti inediti su temi di politica e attualità. Prevedibilmente, anche durante la scorsa puntata di giovedì 5 maggio, il conduttore di Rete 4 ha concesso largo spazio al conflitto Russia-Ucraina, coinvolgendo nel contraddittorio numerosi ospiti in studio. Un recente avvenimento ha scosso i media internazionali: si tratta dall’intervista compiuta da Giuseppe Brindisi al Ministro degli Esteri russo Sergej Lavrov. Il COPASIR, in seguito alle polemiche circa lo spazio dedicato alla propaganda ...

Advertising

pietroraffa : 'Non riesco a capire come si possa ragionare così. Se si fosse seguito quello che lei consigliava oggi non saremmo… - GiovaQuez : Armi no, ora neanche le sanzioni a chi giustifica la guerra. Segnali di diplomazia dovrebbero arrivare da chi bomba… - borghi_claudio : @Mary_Cric @VujaBoskov @ricpuglisi Cara signora, lei non mi ha votato, non le viene il sospetto che invece chi mi h… - uerterina : Sicuro ero io. Su “sei una borghese” mi ci son trovata. Lei ora è una borghese che vota PD. Quindi avevo ragione, a… - Lucyaglam : RT @SToscano1986: ??Teresa non è andata a scuola e Fabio vuole far l'amore. E il cuore già gli batte sulle scale. E lei si tiene su le cal… -