Lukashenko: «La guerra si sta trascinando», le preoccupazioni della Bielorussia per l’andamento del conflitto (Di venerdì 6 maggio 2022) Roma, 6 mag – Il Presidente della Bielorussia, Aleksander Lukashenko, ha parlato ai microfoni di Associated Press. Una lunga intervista durata circa novanta minuti e che si è tenuta presso il Palazzo dell’Indipendenza di Minsk. In un momento in cui il conflitto fra Russia e Ucraina pare potersi allargare, le parole del principale alleato del Cremlino non possono di certo passare inosservate. «La guerra si sta trascinando», le preoccupazioni della Bielorussia Da quanto detto da Lukashenko emergono segnali contrastanti. Se la vicinanza con Putin, definito un «fratello maggiore», non viene messa in discussione, traspare qualche incertezza riguardo l’andamento delle ostilità. Secondo Lukaschenko: «La ... Leggi su ilprimatonazionale (Di venerdì 6 maggio 2022) Roma, 6 mag – Il Presidente, Aleksander, ha parlato ai microfoni di Associated Press. Una lunga intervista durata circa novanta minuti e che si è tenuta presso il Palazzo dell’Indipendenza di Minsk. In un momento in cui ilfra Russia e Ucraina pare potersi allargare, le parole del principale alleato del Cremlino non possono di certo passare inosservate. «Lasi sta», leDa quanto detto daemergono segnali contrastanti. Se la vicinanza con Putin, definito un «fratello maggiore», non viene messa in discussione, traspare qualche incertezza riguardodelle ostilità. Secondo Lukaschenko: «La ...

Advertising

JohSogos : RT @ilgiornale: L'idillio tra #Lukashenko e #Putin si è guastato? Il presidente bielorusso si è infatti detto incerto sugli esiti della gue… - ROBYBOX : Lukashenko “la guerra in Ucraina si sta trascinando l’utilizzo di armi nucleari sarebbe inaccettabile”…??… beh facil… - Daniele_Manca : Lukashenko: «La guerra in Ucraina si sta trascinando troppo», @marcoimarisio - ilgiornale : L'idillio tra #Lukashenko e #Putin si è guastato? Il presidente bielorusso si è infatti detto incerto sugli esiti d… - Vasto2022 : Lukashenko: «La guerra in Ucraina si sta trascinando troppo» -