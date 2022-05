Lukashenko e la parola che fa infuriare Putin: ecco cosa ha detto (Di venerdì 6 maggio 2022) Il presidente della Bielorussia, Aleksander Lukashenko, ha dichairato che il conflitto in Ucraina "si sta trascinando" e di non sapere se la guerra stia procedendo "come dicono i russi" Leggi su ilgiornale (Di venerdì 6 maggio 2022) Il presidente della Bielorussia, Aleksander, ha dichairato che il conflitto in Ucraina "si sta trascinando" e di non sapere se la guerra stia procedendo "come dicono i russi"

laboescapes : RT @radio3mondo: La Bielorussia sta facendo 'di tutto' per porre fine alla 'guerra' in Ucraina, dice Lukashenka all'AP in un'intervista di… - radio3mondo : La Bielorussia sta facendo 'di tutto' per porre fine alla 'guerra' in Ucraina, dice Lukashenka all'AP in un'intervi… - Dome689 : RT @Open_gol: In una lunga intervista all’Associated Press, il presidente bielorusso, alleato di Mosca, ha più volte usato la parola «guerr… - Open_gol : In una lunga intervista all’Associated Press, il presidente bielorusso, alleato di Mosca, ha più volte usato la par… - DalpianoFabiola : Nona Mikhelidze:Lukashenko per la prima volta usa la parola guerra esclude la possibilità di partecipazione della Bielorussia nel conflitto -