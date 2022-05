Luca Salatino vicino alla scelta a Uomini e Donne: il commento inatteso di Roberta Giusti (FOTO) (Di venerdì 6 maggio 2022) La scelta di Luca Salatino a Uomini e Donne è sempre più vicina e sulla faccenda è intervenuta anche l’ex tronista Roberta Giusti. Il percorso del romano si sta rivelando più tortuoso del previsto. Dopo l’uscita di scena di Aurora, infatti, il giovane ha dovuto necessariamente rivedere tutti i suoi piani. Ad ogni modo, la L'articolo proviene da KontroKultura. Leggi su kontrokultura (Di venerdì 6 maggio 2022) Ladiè sempre più vicina e sulla faccenda è intervenuta anche l’ex tronista. Il percorso del romano si sta rivelando più tortuoso del previsto. Dopo l’uscita di scena di Aurora, infatti, il giovane ha dovuto necessariamente rivedere tutti i suoi piani. Ad ogni modo, la L'articolo proviene da KontroKultura.

