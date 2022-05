Lo YouTuber che intervista i prigionieri, il reporter che dà la caccia ai torturatori: il nuovo fronte dell’informazione ucraina (Di venerdì 6 maggio 2022) Volodymyr Zolkin è un attivista ucraino di Kiev, che sul suo canale YouTube conta circa 336mila iscritti. Tra i suoi contenuti spiccano le interviste ai prigionieri russi detenuti in varie località dell’ucraina dopo l’invasione del Paese risalente allo scorso febbraio. Fino ad oggi, ne ha intervistati almeno 100: come spiega oggi il Corriere, Zolkin ha avviato una sorta di ricerca sociologica su quelli che definisce «gli invasori catturati». Riesce a incalzarli con le sue domande, mettendo talvolta a nudo il fatto che non abbiano una chiara idea del perché eseguano gli ordini del loro governo. Le interviste agli invasori Come nel caso del giovanissimo soldato semplice e cecchino Stepanov Dmitri Arkadevich, per esempio, secondo cui Mosca ha avviato l’invasione perché «vuole Lugansk e Donetsk». Quanto Zolkin ribatte: «Ma quelle ... Leggi su open.online (Di venerdì 6 maggio 2022) Volodymyr Zolkin è un attivista ucraino di Kiev, che sul suo canale YouTube conta circa 336mila iscritti. Tra i suoi contenuti spiccano le interviste airussi detenuti in varie località dell’dopo l’invasione del Paese risalente allo scorso febbraio. Fino ad oggi, ne hati almeno 100: come spiega oggi il Corriere, Zolkin ha avviato una sorta di ricerca sociologica su quelli che definisce «gli invasori catturati». Riesce a incalzarli con le sue domande, mettendo talvolta a nudo il fatto che non abbiano una chiara idea del perché eseguano gli ordini del loro governo. Le interviste agli invasori Come nel caso del giovanissimo soldato semplice e cecchino Stepanov Dmitri Arkadevich, per esempio, secondo cui Mosca ha avviato l’invasione perché «vuole Lugansk e Donetsk». Quanto Zolkin ribatte: «Ma quelle ...

